Звезду турецких сериалов задержали по делу о наркотиках

Актера сериала «Королевы ночи» Бурака Дениза задержали по делу о наркотиках

Известного турецкого актера Бурака Дениза задержали в ходе масштабной антинаркотической операции. Об этом сообщает телеканал Habertürk TV со ссылкой на прокуратуру Стамбула.

Артиста, прославившегося благодаря роли в сериале «Королева ночи», арестовали в Стамбуле в рамках рейда. Всего были выданы ордера на арест 14 подозреваемых, 11 уже поместили под стражу.

Также издание уточняет, что среди задержанных оказался известный турецкий рэпер Эндер Эроглу, выступающий под псевдонимеом Норм Эндер.

Ранее стали известны результаты теста на наркотики звезды «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел. Она также попала под подозрение властей.