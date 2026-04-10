10 апреля в мире отмечают два праздника — Мeждунapoдный дeнь движeния Coпpoтивлeния и Глобальный день работы из дома. Православные верующие в этот день чтут память пpeпoдoбнoгo Илapиoнa Нoвoгo. День рождения празднует актриса Елена Подкаминская. Подробнее о торжествах и традициях 10 апреля — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ

При Петре I была организована первая полевая почта. Спустя много лет на ее основе была создана фельдъегерско-почтовая связь Вооруженных сил России. Сотрудники службы занимаются доставкой военной корреспонденции, в том числе в горячие точки. В свой профессиональный праздник специалисты этой профессии получают заслуженные награды и благодарности.

Военнослужащие фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ выгружают посылки для бойцов на Запорожском направлении Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Праздники в мире

Мeждунapoдный дeнь движeния Сoпpoтивлeния

В 1939 году жители территорий, оккупированных гитлеровской Германией и ее союзниками, начали вести активное антифашистское сопротивление. Одни граждане вступали в партизанские отряды, чтобы противостоять фашистам с оружием в руках. Другие занимались агитацией и пропагандой. Также против фашистов устраивали диверсии и организованный саботаж на транспорте и предприятиях, которые изготавливали продукцию для оккупантов.

В Сопротивлении принимали участие жители СССР, стран Восточной и Западной Европы, а также Юго-Восточной Азии.

Глобальный день работы из дома

Первопроходцем первой удаленной работы считают американского преподавателя Калеба Филлипса, который в 1728 году разместил в газете объявление о заочном обучении стенографии. Учить студентов он предлагал не выходя из дома, используя для коммуникации почту.

Позже к «удаленке» присоединились учителя скорописи, языковедения и других дисциплин. В современном мире компании все чаще дают своим работникам возможность работать дистанционно, привлекая талантливых специалистов со всего мира.

Какие еще праздники отмечают в мире 10 апреля

Всемирный день гомеопатии

День братьев и сестер в США

День внутренних войск МВД в Таджикистане

Национальный день каучука в Таиланде.

Какой церковный праздник 10 апреля

Страстная пятница

Страстная седмица — последняя неделя перед Пасхой. Каждый день Великой недели наполнен особым смыслом и символизмом, а ее кульминацией считается Страстная пятница — в этот день верующие вспоминают крестные страдания и распятие Иисуса Христа.

Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Илapиoнa Нoвoгo, игумeнa Пeликитcкoгo

В этот день церковь почитает память преподобного Илариона, который, согласно преданиям, за свою праведную жизнь обрел дар чудотворства. Согласно житию, игумeн Пeликитcкий исцелял больных, призывал дождь во время засухи, наполнял сети рыбаков рыбой и спасал поля от нашествия саранчи. Примерно в 754 году игумен погиб мученической смертью за христианскую веру.

В народе праздник в честь этого святого называли «Выверни оглобли». Считалось, что с 10 апреля погода становится по-настоящему теплой. По народным приметам в этот день люди судили о предстоящем урожае.

Фото: Sergei Grits / AP

Какие еще церковные праздники отмечают 10 апреля

День памяти преподобного Стефана чудотворца, игумена Триглийского

День памяти преподобного Евстратия Печерского

День памяти преподобного Илариона Псковоезерского, Гдовского

Приметы на 10 апреля

Если 10 апреля пошел дождь, будет хороший урожай.

Птицы низко летают — будет засуха.

Если птицы сидят на верхушках деревьев — значит, скоро будет потепление.

Кто родился 10 апреля

Актер Стивен Сигал родился 10 апреля 1952 года. Звездой Голливуда артист стал благодаря искусному владению восточными единоборствами. Его карьера в киноиндустрии началась с постановки боевых сцен, после чего режиссеры начали приглашать его в качестве актера. Впоследствии Сигал снялся в десятках боевиков, среди которых «Мачете», «Опасный человек», «Совершенное оружие», «Хранитель», «Под прицелом», «Над законом», «Китайский продавец», «Во имя справедливости», «В осаде» и другие.

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Елена Подкаминская (47 лет)

Актриса Елена Подкаминская родилась 10 апреля 1979 года. Стала известна благодаря популярному российскому телесериалу «Кухня». Также снималась в фильмах и сериалах «Кухня в Париже», «ИП Пирогова», «Манюня», «О чем говорят мужчины», «Ева, рожай!», «Последний аксель».

Подкаминская — обладательница премии ТЭФИ за роль в сериале «Жена олигарха». Помимо съемок в кино, она участвует в телевизионных шоу — в 2023 году Подкаминская стала победительницей проекта «Танцы со звездами».

