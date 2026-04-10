Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:12, 10 апреля 2026

100-летний мужчина раскрыл секрет долголетия

Юлия Юткина
Кадр: KOAA 5 / YouTube

Житель штата Колорадо, США, Джон Маззелла отметил 100-летний юбилей и рассказал, как ему удалось так долго прожить. Его слова передает People.

Главным секретом долголетия Маззелла назвал активный образ жизни. Он рассказал, что, несмотря на возраст, по-прежнему поднимает тяжести и регулярно выходит на прогулки. Мужчина заявил, что планирует дожить минимум до 110 лет.

Маззелла 30 лет прослужил в Военно-воздушных силах США. Он участвовал во Второй мировой, Вьетнамской и Корейской войнах.

Материалы по теме:
«Старики сами себя делают стариками» Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости
«Старики сами себя делают стариками»Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости
27 июля 2018
Они — суперстары Принципы долгой жизни от тех, кому за 90
Они — суперстарыПринципы долгой жизни от тех, кому за 90
26 января 2015

В 2023 году он рассказывал Stars and Stripes, что мечтал стать метеорологическим наблюдателем. Во время войны метеорологи предсказывают погоду для более точного планирования операций. На эту работу могли претендовать только люди с показателем IQ выше 110. У Маззеллы коэффициент интеллекта составлял 108.

Несмотря на это, мужчине удалось уговорить сержанта взять его наблюдателем. Маззеллу отправили в Берлин, где он встретил будущую жену. Вскоре у новобрачных родилась дочь, и они переехали в США.

Более 10 лет назад жены Маззеллы не стало. По словам мужчины, хоть он и потерял любимого человека, он не отрекся от оптимистического отношения к жизни.

Ранее сообщалось, что 105-летняя жительница Великобритании отметила очередной день рождения и раскрыла неожиданный секрет долголетия. Она предложила желающим прожить подольше пить херес и есть овсяную кашу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Четыре жилых дома полностью уничтожены». ВСУ атаковали Россию дальнобойными ракетами «Нептун». Что известно о последствиях?

    Москвичей припугнули штрафами за выгул собак без поводка

    Ракета «Ангара» не вошла в нацпроект по космосу

    Появились подробности о новом крайне опасном вооружении ВСУ в российском приграничье

    Стало известно о получении норвежского гражданства российским вратарем Хайкиным

    В России заявили об эпидемии храпящих мужей

    В постсоветской стране усомнились в необходимости платить девятимиллионный долг перед СНГ

    Коллеги раскритиковали образ учительницы и возмутили россиян

    Раскрыты планы Зеленского по размещению военных баз США и Европы на Украине

    Похудевший на 40 килограммов блогер раскрыл необычную диету

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok