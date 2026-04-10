100-летний мужчина раскрыл секрет долголетия

100-летний житель США назвал секретом долголетия активный образ жизни

Житель штата Колорадо, США, Джон Маззелла отметил 100-летний юбилей и рассказал, как ему удалось так долго прожить. Его слова передает People.

Главным секретом долголетия Маззелла назвал активный образ жизни. Он рассказал, что, несмотря на возраст, по-прежнему поднимает тяжести и регулярно выходит на прогулки. Мужчина заявил, что планирует дожить минимум до 110 лет.

Маззелла 30 лет прослужил в Военно-воздушных силах США. Он участвовал во Второй мировой, Вьетнамской и Корейской войнах.

В 2023 году он рассказывал Stars and Stripes, что мечтал стать метеорологическим наблюдателем. Во время войны метеорологи предсказывают погоду для более точного планирования операций. На эту работу могли претендовать только люди с показателем IQ выше 110. У Маззеллы коэффициент интеллекта составлял 108.

Несмотря на это, мужчине удалось уговорить сержанта взять его наблюдателем. Маззеллу отправили в Берлин, где он встретил будущую жену. Вскоре у новобрачных родилась дочь, и они переехали в США.

Более 10 лет назад жены Маззеллы не стало. По словам мужчины, хоть он и потерял любимого человека, он не отрекся от оптимистического отношения к жизни.

