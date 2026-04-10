193-сантиметровая девушка рассказала об отношениях с бойфрендом на 18 сантиметров ниже нее

Жительница Великобритании Лиззи Джейд Грумбридж, известная высоким ростом, рассказала о бойфренде ниже нее. Ее слова передает The Sun.

Рост 31-летней Грумбридж составляет 193 сантиметра. Сейчас она состоит в отношениях с 175-сантиметровым Олли Козза. По словам девушки, все всегда обращают внимание на их разницу в росте. К тому же Грумбридж часто увеличивает ее, надевая туфли с 20-сантиметровым каблуком.

При этом Козза это совсем не смущает, а, наоборот, заводит. Он признался, что ему нравится, что на его девушку все смотрят. Грумбридж уверена, что секрет их отношений — уверенность Козза. Он никогда не переживал из-за роста девушки и не просил ее снять каблуки. «Неуверенные мужчины не справляются», — вспомнила о прошлых отношениях Грумбридж.

Девушка рассказала, что разница в росте делает их взаимодействия уникальными и интересными. Часто паре приходится подстраиваться друг под друга, что кажется ей сексуальным. Грумбридж добавила, что они часто с Козза подшучивают над сложившейся ситуацией, но это не мешает им быть вместе. «Мы любим друг друга такими, какие мы есть», — заявила девушка.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании, страдающая карликовостью, рассказала о любви к мужчинам среднего роста. Нынешний бойфренд выше ее на 61 сантиметр и старше на 10 лет.

