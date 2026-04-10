Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:01, 10 апреля 2026

Анонимный миллиардер дал деньги на человеческие клоны без мозга для продления жизни

Стартап R3 Bio разрабатывает технологию замены тела человека клоном без мозга
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Стартап R3 Bio, финансируемый анонимным миллиардером, разрабатывает технологию продления жизни с помощью клонов человеческого организма, лишенных мозга. Об этом сообщает издание Futurism.

Компанию основал биотех-предприниматель Джон Шлендорн, который на протяжении нескольких лет исследовал идею замены человеческого тела и искал инвестора, готового дать деньги на подобные эксперименты.

По замыслу Шлендорна, клоны без мозга станут запасными здоровыми телами для престарелых людей или пациентов со смертельными болезнями. Кроме того, их можно использовать для медицинских экспериментов.

Эксперты сомневаются и в этичности проекта, и в осуществимости полной замены тела. Пока специалисты R3 Bio клонировали только грызунов. Клонировать человека до сих пор не удавалось никому, ученые выращивали лишь модели человеческих эмбрионов.

Ранее сообщалось, что японские ученые 20 лет клонировали одну и ту же мышь. Первые 25 поколений были полностью здоровы, однако затем ошибки в генетическом коде начали накапливаться и сделали новых особей нежизнеспособными мутантами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok