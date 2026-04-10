Украинских специалистов по ПВО попросили покинуть Ближний Восток из-за неудач

Отправка президентом Украины Владимиром Зеленским украинских специалистов противовоздушной обороны на Ближний Восток обернулась провалом. Об этом пишет издание L'AntiDiplomatico.

По данным журналистов, арабские шейхи попросили украинских военных уехать после того, как все пять объектов, которые те должны были защищать, оказались уничтожены. Более того, украинские ракеты ПВО попали по двум небоскребам в Объединенных Арабских Эмиратах.

В публикации также утверждается, что в ответ на действия Киева Иран нанес удар по украинской базе и складам беспилотников в ОАЭ. Склады были уничтожены, а 21 украинский специалист не вернулся домой. Таким образом, Киев «нажил себе врагов в Тегеране», резюмирует издание.

Ранее Зеленский заявил, что Киев поддерживает прекращение огня на Ближнем Востоке и выступает за тишину в регионе. Он отдельно отметил работу военных экспертов с Украины в странах региона. Он также высказался за открытие Ормузского пролива для транспортировки грузов.