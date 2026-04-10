Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:30, 10 апреля 2026

Арабские шейхи попросили украинских специалистов по ПВО уехать из-за неудач

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Отправка президентом Украины Владимиром Зеленским украинских специалистов противовоздушной обороны на Ближний Восток обернулась провалом. Об этом пишет издание L'AntiDiplomatico.

По данным журналистов, арабские шейхи попросили украинских военных уехать после того, как все пять объектов, которые те должны были защищать, оказались уничтожены. Более того, украинские ракеты ПВО попали по двум небоскребам в Объединенных Арабских Эмиратах.

В публикации также утверждается, что в ответ на действия Киева Иран нанес удар по украинской базе и складам беспилотников в ОАЭ. Склады были уничтожены, а 21 украинский специалист не вернулся домой. Таким образом, Киев «нажил себе врагов в Тегеране», резюмирует издание.

Ранее Зеленский заявил, что Киев поддерживает прекращение огня на Ближнем Востоке и выступает за тишину в регионе. Он отдельно отметил работу военных экспертов с Украины в странах региона. Он также высказался за открытие Ормузского пролива для транспортировки грузов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok