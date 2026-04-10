Бразильский боец UFC рассказал о ненависти к русским

12:09, 10 апреля 2026Спорт

Бразильский боец UFC Пауло Коста рассказал о ненависти к русским
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jason da Silva / USA TODAY Sports / Reuters

Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Пауло Коста, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), рассказал о ненависти к русским. Об этом сообщает «Чемпионат».

Таким образом он объяснил желание провести бой с Хамзатом Чимаевым. «Ненавижу русских. После победы над этим толстяком я хочу сразиться с ним», — заявил Коста.

Спортсмен высказался на пресс-конференции перед турниром UFC 327, где он встретится с россиянином Ааматом Мурзакановым. Бой в полутяжелом весе пройдет в ночь на воскресенье, 12 апреля, в Майами (США).

Хамзат Чимаев — уроженец села Гвардейское (Чечня), чеченец по национальности. В настоящее время он представляет Объединенные Арабские Эмираты.

