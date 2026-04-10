Бывший СССР
14:37, 10 апреля 2026

Глава ОП Украины Буданов допустил скорое окончание конфликта из-за трат
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Россия и Украина тратят большие средства на ведение конфликта, поэтому скоро он может завершиться на переговорах. Скорое окончание боевых действий в интервью Bloomberg допустил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Это огромные суммы — уже исчисляемые триллионами. Поэтому они ведут переговоры. Я не думаю, что это затянется надолго», — заявил чиновник.

Он выразил уверенность, что переговоры развиваются в направлении урегулирования, а стороны постепенно сближают свои позиции.

10 марта президент России Владимир Путин сообщил, что под контролем Украины остается 15-17 процентов территории Донецкой Народной Республики. Данную информацию также подтвердил глава региона Денис Пушилин.

