16:04, 10 апреля 2026Бывший СССР

Буданов высказался о количестве личного состава Российской армии

Буданов: ВС России не испытывают нехватку личного состава
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России не испытывают нехватку личного состава. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью Bloomberg.

«Нет, проблем (у России — прим. «Ленты.ру») нет — и не будет в ближайшие годы», — заявил он.

По его словам, Москва при необходимости может мобилизовать потенциальный резерв, который составляет 23,5 миллиона человек.

В конце марта в России высказались о возможности новой волны мобилизации. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Москве этот вопрос не стоит на повестке дня.

