В России опровергли заявление Стубба о возможной новой волне мобилизации

В Кремле опровергли заявление Стубба о возможной новой волне мобилизации в РФ

Президент Финляндии Александр Стубб 26 марта заявил о высоких потерях России на фронте. По его мнению, в связи с этим в России якобы могут объявить всеобщую мобилизацию. «Мы приближаемся к моменту, когда, возможно, потребуется всеобщий призыв со стороны России, и я думаю, это создаст проблемы», — отметил Стубб, выступая на саммите лидеров стран Объединенных экспедиционных сил (JEF) в Хельсинки.

В Кремле оперативно опровергли это суждение. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в России не обсуждают объявление новой волны мобилизации. «Такой темы нет на повестке дня», — ответил он на вопрос журналиста во время брифинга.

Также заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев говорил, что никакой необходимости в настоящий момент объявлять новую волну мобилизации в России нет. «Мы в прошлом году набрали более 400 тысяч добровольцев, то есть контрактников, которые по зову сердца, будучи патриотами, пошли защищать нашу страну», — добавил он. При этом Медведев подчеркивал, что комплектование войск идет «вполне приличными темпами». Речь идет об очень масштабной прибавке военнослужащих, которые в настоящий момент уже не только подписали контракт, но и прибыли к месту несения военной службы. По данным главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, в военные комиссариаты ежедневно добровольно приходят около тысячи человек.

В октябре прошлого года президент России Владимир Путин заявлял, что у Российской армии в зоне боевых действий на Украине достаточно и личного, и руководящего состава. Он добавил, что власти России не проводят «никакой массовой, тем более принудительной мобилизации».

То, что в РФ не будет никакой мобилизации, даже признавал украинский лидер Владимир Зеленский. В начале марта он сказал, что Киев не видит признаков скорого объявления всеобщей мобилизации в России. «Уверен, мы все об этом знали бы, потому что это был бы серьезный вызов как минимум для нас. Я думаю, внутри РФ был бы вызов, но тем не менее такой информации не было», — подчеркнул он.

Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев объяснил, почему Стубб сделал такое заявление. Он считает, что западный политик разгоняет фейки о якобы мобилизации в России в рамках информационной войны Запада против РФ. Сейчас нет никакой необходимости в мобилизации, отметил он.

Заявление президента Финляндии Александра Стубба о возможности новой мобилизации в России разлетелось по российским СМИ. Например, об этом писали: «Ридус», ОСН, «Таврия», «Царьград».

