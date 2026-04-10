21:04, 10 апреля 2026

Букмекеры оценили вероятность появления команды Хайкина в полуфинале ЧМ-2026

Владислав Уткин
Фото: Giuseppe Maffia via www.imago-im / Globallookpress.com

Букмекеры оценили вероятность появления команды российского вратаря Никиты Хайкина в полуфинале ЧМ-2026. Об этом сообщает Betonemobile.

Аналитики считают, что сборная Норвегии сыграет в полуфинале чемпионата мира с вероятностью в 20 процентов. Норвежцы попали на первенство планеты в группу I, где сыграют с Францией, Сенегалом и Ираком.

Ранее стало известно, что норвежское гражданство получил российский вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин. Он назвал этот день важным для себя и своей семьи.

В октябре 2025 года Хайкин отказался от российского спортивного гражданства, чтобы иметь возможность выступать за сборную Норвегии. Он вызывался в национальную команду России, но не провел за нее ни одного матча. Вратарь выступал за несколько юношеских и молодежную сборную страны.

