Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:01, 10 апреля 2026

Бывший муж Лерчек рассказал о ее состоянии

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Бывший муж блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, Артем Чекалин заявил, что девушка «старается жить жизнь» на фоне диагностированного рака желудка четвертой стадии. О состоянии бывшей супруги он поделился в беседе с журналистами, передает РИА Новости.

«Подруги к ней приезжали, говорят, что старается бодро держаться. Она старается ходить на плавание, гулять с детьми в парке, старается жить жизнь», — рассказал он.

Ранее стало известно, что суд приостановил уголовное дело о выводе из России более 250 миллионов рублей в отношении Валерии Чекалиной из-за болезни. Девушке отпустили из-под домашнего ареста.

В марте у Чекалиной обнаружили рак желудка четвертой стадии. Блогерше провели операцию, в ходе которой удалили образование в позвоночнике. Она также прошла курсы химиотерапии и лучевой терапии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok