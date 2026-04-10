Бывший муж Лерчек рассказал о ее состоянии

Бывший муж Лерчек Чекалин заявил, что блогерша «старается жить жизнь»

Бывший муж блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, Артем Чекалин заявил, что девушка «старается жить жизнь» на фоне диагностированного рака желудка четвертой стадии. О состоянии бывшей супруги он поделился в беседе с журналистами, передает РИА Новости.

«Подруги к ней приезжали, говорят, что старается бодро держаться. Она старается ходить на плавание, гулять с детьми в парке, старается жить жизнь», — рассказал он.

Ранее стало известно, что суд приостановил уголовное дело о выводе из России более 250 миллионов рублей в отношении Валерии Чекалиной из-за болезни. Девушке отпустили из-под домашнего ареста.

В марте у Чекалиной обнаружили рак желудка четвертой стадии. Блогерше провели операцию, в ходе которой удалили образование в позвоночнике. Она также прошла курсы химиотерапии и лучевой терапии.