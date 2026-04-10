Бывший муж Лерчек рассказал о ее состоянии

Бывший муж блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, Артем Чекалин заявил, что девушка «старается жить жизнь» на фоне диагностированного рака желудка четвертой стадии. О состоянии бывшей супруги он поделился в беседе с журналистами, передает РИА Новости.
«Подруги к ней приезжали, говорят, что старается бодро держаться. Она старается ходить на плавание, гулять с детьми в парке, старается жить жизнь», — рассказал он.
Ранее стало известно, что суд приостановил уголовное дело о выводе из России более 250 миллионов рублей в отношении Валерии Чекалиной из-за болезни. Девушке отпустили из-под домашнего ареста.
В марте у Чекалиной обнаружили рак желудка четвертой стадии. Блогерше провели операцию, в ходе которой удалили образование в позвоночнике. Она также прошла курсы химиотерапии и лучевой терапии.