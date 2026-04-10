Части россиян пообещали 20-градусное тепло

В Астраханской области и Башкирии спрогнозировали 20-градусное тепло на Пасху

Теплее всего на Пасху, 12 апреля, среди регионов РФ будет в Астраханской области и юго-восточных районах Приволжского округа — там ожидается 20-градусное тепло. Такую погоду части россиян пообещал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в разговоре с агентством РИА Новости.

По словам синоптика, в Астраханской и Оренбургской областях, а также Башкирии воздух в воскресенье прогреется до плюс 16-21 градуса. «Что касается Кавказа и Причерноморья с Приазовьем, то здесь температура воздуха от плюс 10 до плюс 15 градусов будет подниматься», — добавил он.

В Центральном федеральном округе, продолжил Ильин, столбики термометров покажут плюс 8-12 градусов, а в Северо-Западном округе теплее всего будет в южных районах Карелии и Ленинградской области, где температура поднимется до плюс 12 градусов и более. «Даже на Кольском полуострове температура будет составлять порядка плюс четырех-плюс девяти градусов», — подытожил он.

Ранее Александр Ильин сообщал, что в столице на Пасху может потеплеть до плюс 13 градусов.