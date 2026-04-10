Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
18:00, 10 апреля 2026

Число концертов уехавшей из России Орбакайте упало в 20 раз

KP.RU: Певица Кристина Орбакайте готова выступать за 1,9 миллиона рублей
Ольга Коровина

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Покинувшая Россию певица Кристина Орбакайте стала выступать в 20 раз реже. Об этом пишет KP.RU.

Как отмечает издание, у артистки практически нет корпоративов. В основном она выступает в ночных клубах и ресторанах, где полуторачасовой концерт в среднем стоит 10 тысяч долларов (770 тысяч рублей).

Сообщается, что Орбакайте готова на частное выступление за 25 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей). При этом сначала менеджер певицы называет сумму в два раза больше, но почти сразу соглашается сделать скидку. Известно, что до отъезда из России артистка зарабатывала 4 миллиона рублей за корпоратив.

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил, что Орбакайте оказалась в непростой ситуации из-за высказываний своей матери, певицы Аллы Пугачевой. По его словам, теперь артистка выступает только «для своих» и не получает крупных гонораров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok