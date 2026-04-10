14:24, 10 апреля 2026Россия

Число пострадавших при взрыве в столице российского региона резко выросло

Меняйло: Число пострадавших при взрыве во Владикавказе выросло до 14
Елена Торубарова

Фото: РИА Новости

Число пострадавших при взрыве на складе с пиротехникой во Владикавказе выросло до 14, двое из них дети. Об этом в своем Telegram сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

«14:05: число пострадавших — 14 человек (...) [В больницу также] доставлен еще один ребенок», — написал глава российского региона.

Предварительно, четверо пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. По данным Меняйло, других пострадавших на данный момент обследуют медики.

Ранее сообщалось, что после взрыва во Владикавказе начались мощный пожар и задымление. Очевидцы также рассказывали о «белых вспышках» и «хлопках». Изначально сообщалось о четырех пострадавших.

    Последние новости

    «Целый поток оскорблений». Трамп накричал на генсека НАТО. В чем причина?

    Россиян предупредили об ошибке в Страстную неделю

    Жители трех регионов бросились брать семейную ипотеку

    Стало известно о готовности Франции начать войну с Россией вместо ведения переговоров

    Россиянам пригрозили тюрьмой за выброс мусора из окна

    Стало известно о жертве при взрыве в столице российского региона

    Хоровод и ярмарку устроят на международном фестивале народного искусства в России

    Раскрыты последние слова не выжившего на Камчатке туриста

    В ЕС захотели провести либерализацию визового режима для постсоветской страны

    Пользователей Windows 11 встретил черный экран

    Все новости
