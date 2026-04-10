Число пострадавших при взрыве в столице российского региона резко выросло

Меняйло: Число пострадавших при взрыве во Владикавказе выросло до 14

Число пострадавших при взрыве на складе с пиротехникой во Владикавказе выросло до 14, двое из них дети. Об этом в своем Telegram сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

«14:05: число пострадавших — 14 человек (...) [В больницу также] доставлен еще один ребенок», — написал глава российского региона.

Предварительно, четверо пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. По данным Меняйло, других пострадавших на данный момент обследуют медики.

Ранее сообщалось, что после взрыва во Владикавказе начались мощный пожар и задымление. Очевидцы также рассказывали о «белых вспышках» и «хлопках». Изначально сообщалось о четырех пострадавших.

