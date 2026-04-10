Число пострадавших при взрыве в столице российского региона снова выросло

Число пострадавших при взрыве во Владикавказе снова выросло — до 15 человек. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло, передает РИА Новости.
«Пока 15 человек пострадало, трое в тяжелом состоянии, один в очень тяжелом», — уточнил глава российского региона.
По данным чиновника, среди пострадавших также двое детей. Их состояние оценивается как стабильное.
Еще двух человек спасти не удалось, добавил Меняйло.
В центре Владикавказа в пятницу, 10 апреля, произошел взрыв на складах, где хранилась пиротехника. Нарушение правил обращения с открытым огнем могло стать причиной произошедшего. Первые минуты после происшествия сняли на видео.