Число пострадавших при взрыве в столице российского региона снова выросло

Меняйло: Число пострадавших при взрыве во Владикавказе выросло до 15

Число пострадавших при взрыве во Владикавказе снова выросло — до 15 человек. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло, передает РИА Новости.

«Пока 15 человек пострадало, трое в тяжелом состоянии, один в очень тяжелом», — уточнил глава российского региона.

По данным чиновника, среди пострадавших также двое детей. Их состояние оценивается как стабильное.

Еще двух человек спасти не удалось, добавил Меняйло.

В центре Владикавказа в пятницу, 10 апреля, произошел взрыв на складах, где хранилась пиротехника. Нарушение правил обращения с открытым огнем могло стать причиной произошедшего. Первые минуты после происшествия сняли на видео.