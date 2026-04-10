«На десятки метров разбросаны куски бетона». В центре Владикавказа произошел взрыв. Есть жертвы. Что известно о ЧП?

На складах пиротехники в центре Владикавказа произошел взрыв, есть погибшие

В центре Владикавказа в пятницу, 10 апреля, прозвучал взрыв. Инцидент произошел на складских помещениях в Партизанском переулке. После взрыва на месте происшествия начался пожар. По имеющейся информации, конструкции здания оказались частично разрушены.

Вокруг взорвавшегося здания на десятки метров разбросаны бетонные плиты и куски бетона, обломками повреждено около десяти машин Mash Telegram-канал

Взрыв произошел на складах, где хранилась пиротехника. Произошедшее привело к тому, что находившаяся там продукция сдетонировала. По предварительной информации, сотрудники склада пиротехники получили ранения.

Число пострадавших за час выросло почти в два раза

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло в 13:09 по московскому времени сообщил о восьми пострадавших в результате взрыва в центре Владикавказа. К 14:05 их число увеличилось до 14. Среди них двое детей.

Девятерых пострадавших госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу (РКБ), еще троих — в Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи (РКБСМП). Детей доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу.

Состояние госпитализированных детей стабильное, их жизни ничего не угрожает. Кроме того, в РКБ И КБСП находятся 12 пострадавших, четверо из них в тяжелом состоянии Сергей Меняйло Глава Северной Осетии

Два человека стали жертвами взрыва

Также Меняйло сообщил о двух погибших в результате взрыва на складах в Партизанском переулке — их тела извлекли из-под обломков здания. Тело первого погибшего было найдено в 14:34 мск. Тело второго погибшего извлекли из-под завалов в 14:47.

Одним из тех, кто не пережил взрыв, по информации главы республики, оказался мужчина 1985 года рождения. Какую-либо информацию о втором погибшем в результате произошедшего Меняйло не привел.

Специалисты МЧС и коммунальных служб продолжают разбор завалов на месте происшествия. Привлечено более 50 единиц техники Сергей Меняйло Глава Северной Осетии

Названа предполагаемая причина взрыва

Нарушение правил обращения с открытым огнем могло стать причиной взрыва на складе с пиротехникой в центре Владикавказа. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал представитель экстренных служб региона.

В качестве одной из версий взрыва на складе с пиротехникой рассматривается нарушение правил обращения с открытым огнем представитель экстренных служб

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух и более лиц»). Сейчас на месте работают следователи и криминалисты.

Очевидцы сняли первые минуты после взрыва на видео

Первые минуты после взрыва на складе пиротехники во Владикавказе попали на видео. Сделанные очевидцами кадры распространились в сети. На них видны густые клубы дыма, поднявшиеся над городом. Также вместе с черным столбом дыма в небо поднимались огни от разрывающейся пиротехники.

Как рассказала в беседе с 360.ru местная жительница, в первые минуты после произошедшего люди подумали, что в городе произошла перестрелка. Такой эффект был вызван взрывами пиротехники на складах.

В центре склад пиротехники, был грохот. Взрываются петарды, и живущие рядом слышат звук, будто перестрелка. Но оценили обстановку и поняли, что не все так страшно жительница Владикавказа

Другой очевидец отметил, что пожарные машины очень быстро приехали к месту происшествия и начали заниматься ликвидацией последствий.