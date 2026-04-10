Первые минуты после взрыва на складе пиротехники в российском городе сняли на видео

Первые минуты после взрыва на складе пиротехники во Владикавказе сняли на видео. Ролик опубликовал Mash Gor в Telegram.
Как видно на опубликованных кадрах, над городом взвились густые клубы дыма. Также вместе с черным столбом дыма в небо поднимались огни от разрывающейся пиротехники.
Взрыв во Владикавказе произошел днем 10 апреля. Очевидцы сообщали о «белых вспышках» и «хлопках» в одном из районов российского города.
По последним данным, при происшествии пострадали 14 человек, среди которых — двое детей. Еще одного жителя спасти не удалось.