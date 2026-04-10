15:00, 10 апреля 2026

Первые минуты после взрыва на складе пиротехники в российском городе сняли на видео

Mash опубликовал кадры после взрыва на складе пиротехники во Владикавказе
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Первые минуты после взрыва на складе пиротехники во Владикавказе сняли на видео. Ролик опубликовал Mash Gor в Telegram.

Как видно на опубликованных кадрах, над городом взвились густые клубы дыма. Также вместе с черным столбом дыма в небо поднимались огни от разрывающейся пиротехники.

Взрыв во Владикавказе произошел днем 10 апреля. Очевидцы сообщали о «белых вспышках» и «хлопках» в одном из районов российского города.

По последним данным, при происшествии пострадали 14 человек, среди которых — двое детей. Еще одного жителя спасти не удалось.

    «Целый поток оскорблений». Трамп накричал на генсека НАТО. В чем причина?

    Число жертв при мощном взрыве в столице российского региона выросло

    Россиянин получил 17 лет колонии за 1,5 тысячи рублей

    Выжившие на безопасном маршруте на Камчатке туристы оказались возлюбленными

    Москвичам назвали срок потепления

    Бывший муж Лерчек рассказал о ее состоянии

    Крокодил утащил поливавшую огород женщину

    Первые минуты после взрыва на складе пиротехники в российском городе сняли на видео

    Давший показания на криптоблогера Битмаму присвоил миллиарды рублей

    Жители российского города пожаловались на полчища крыс и тараканов

    Все новости
