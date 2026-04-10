Стало известно о жертве при взрыве в столице российского региона

МЧС: Один человек не выжил при взрыве во Владикавказе

Один человек не выжил при взрыве в столице Северной Осетии — Владикавказе. В республиканском управлении МЧС России привели подробности о жертве, передает Telegram-канал «112».

В ведомстве отметили, что тело было извлечено из-под обломков.

Пострадавшие при взрыве во Владикавказе госпитализированы, экстренные службы продолжают работать на месте происшествия. По последним данным, травмы получили 14 человек.

Четверо пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, рассказал глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

О взрыве в здании на улице Августовских событий стало известно в пятницу, 10 апреля. Очевидцы говорили, что видели «белые вспышки» и слышали «хлопки». Предположительно, взрыв произошел на территории склада стройматериалов компании «ХДМ», недалеко находился магазин салютов.