Число жертв при мощном взрыве в столице российского региона выросло

Меняйло: Число жертв при мощном взрыве во Владикавказе выросло до двух

Число жертв при мощном взрыве в центре Владикавказа выросло до двух. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

По его словам, тело было извлечено из-под завалов. Каких-либо других подробностей политик не сообщил.

О ЧП в здании на улице Августовских стало известно ранее 10 апреля. После взрыва в российском городе начался мощный пожар и задымление. Очевидцы также рассказали о «белых вспышках» и «хлопках».

Изначально сообщалось, что из-под обломков извлекли тело первой жертвы ЧП. На данный момент известно о 14 пострадавших.