15:06, 10 апреля 2026Россия

Меняйло: Число жертв при мощном взрыве во Владикавказе выросло до двух
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: МЧС России / ТАСС

Число жертв при мощном взрыве в центре Владикавказа выросло до двух. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

По его словам, тело было извлечено из-под завалов. Каких-либо других подробностей политик не сообщил.

О ЧП в здании на улице Августовских стало известно ранее 10 апреля. После взрыва в российском городе начался мощный пожар и задымление. Очевидцы также рассказали о «белых вспышках» и «хлопках».

Изначально сообщалось, что из-под обломков извлекли тело первой жертвы ЧП. На данный момент известно о 14 пострадавших.

    Последние новости

    Число жертв при мощном взрыве в столице российского региона выросло

    Покусавший полицейского россиянин выслушал приговор

    Прошедшие через Ормузский пролив суда оказались связаны с Ираном

    В Раде заявили о прекращении кампании давления на каноническую УПЦ

    Назван главный вред экстремального похудения к лету

    Земля разверзлась в российском регионе

    На Украине показали БЭК-авианосец

    Россиянам назвали портящие дорогой ремонт решения в квартире

    Доктор Мясников рассказал о жесткости медицины в США

    Зеленского попросили уйти и позволить украинцам выбрать достойного президента

    Все новости
