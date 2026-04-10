12:22, 10 апреля 2026

Дагестан и еще несколько регионов России предупредили об опасности

Синоптик Макарова: В Дагестане и на Северном Кавказе есть лавинная опасность
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

В Дагестане и еще нескольких республиках Северного Кавказа ожидаются сильный ветер и осадки, сохраняется лавинная опасность. Об этом предупредила жителей российских регионов ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, пишет ТАСС.

Местами дожди будут ливневыми, с грозой, градом и усилением ветра до 20-23 метров в секунду. «10-12 апреля в Дагестане сильный дождь, в горных районах сильные осадки в виде ливневого дождя, переходящего в снег, гроза, ветер до 28 метров в секунду», — рассказала синоптик.

Макарова уточнила, что подобная погода может наблюдаться во всех республиках Северного Кавказа. В отдельных районах возможны заморозки до минус 3 градусов Цельсия. Аналогичные температурные значения вероятны и в других частях Южного федерального округа — в ЛНР, ДНР, Волгоградской, Ростовской, Запорожской, Херсонской областях, Ставропольском и Краснодарском краях, а также в Адыгее.

Ранее жителей Новгородской и Волгоградской областей предупредили о высокой пожароопасности. Риск возгораний также объявлен для южных регионов Забайкальского края.

