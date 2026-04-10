09:18, 10 апреля 2026Экономика

Ряд регионов России предупредили об опасности

Синоптик Макарова: В Новгородской области ожидается высокая пожарная опасность
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

В субботу, 11 апреля, в трех российских регионах ожидается высокая пожароопасность. Об этом их жителей предупредила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова в разговоре с агентством ТАСС.

По словам синоптика, речь идет о Новгородской и Волгоградской областях, а также юге Забайкальского края. «Там еще и ветер сильный, то есть там нужно быть внимательными», — уточнила она.

Накануне сообщалось, что Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в столичном регионе. Причиной для этого стали снегопад и вероятность возникновения гололедицы на дорогах из-за отрицательной температуры в ночь на пятницу, 10 апреля.

    Последние новости

    Объявлено о масштабных разрушениях после удара ВСУ ракетами «Нептун» по России

    «Теледроида» из России отправят на МКС

    Стало известно о конфликте между не выжившими на Камчатке туристами

    Найдено необычное сравнение венгерской оппозиции

    Известная российская блогерша выйдет замуж

    Раскрыта ложь москвичей о количестве партнеров

    Раскрыта дата приговора для нажившего миллионы на «Патриоте» российского генерала

    Иностранный банк отчаялся продать свой бизнес в России

    Техногигант развеял один из страхов по поводу искусственного интеллекта

    Большинство британцев отнеслись к США негативно из-за войны с Ираном

    Все новости
