02:08, 10 апреля 2026Мир

Делегация Ирана прибыла в Пакистан на переговоры с США

WSJ: Делегация Ирана во главе с Аракчи в Пакистан для переговоров с США
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Иранская делегация прибыла в пакистанскую столицу Исламабад для переговоров с США. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Делегацию возглавляют министр иностранных дел Аббас Аракчи и спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф. По данным издания, американскую группу возглавит вице-президент США Джей Ди Вэнс.

В ночь на 8 апреля Вашингтон и Тегеран согласились на двухнедельное перемирие. Переговоры представителей Ирана и США в пакистанском Исламабаде, предположительно, могут состояться в субботу, 11 апреля. По данным The New York Times, на решение о перемирии могли повлиять дипломатические усилия Китая и Пакистана, а также экономические риски, связанные с ударами по энергетической инфраструктуре региона.

    Последние новости

    Путин объявил пасхальное перемирие на 32 часа. Что ответил Зеленский?

    В США удивились реакции американцев на перемирие с Ираном

    Делегация Ирана прибыла в Пакистан на переговоры с США

    Двух учительниц уличили в домогательствах к одному и тому же школьнику

    Открыт эффективный способ замедления старения организма

    ВСУ ударили по кладбищу во время похорон в российском городе

    В Иране поставили ультиматум США

    В Британии испугались одного шага против России

    На Камчатке пропали семь туристов без палаток

    Стоимость проезда по МСД проиндексирована с 10 апреля

    Все новости
