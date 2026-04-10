Девушка разрушила зарождавшиеся отношения любовью к одному блюду

Пользовательница Reddit с ником ExhaustedAndScared рассказала, как любовь к одному блюду испортила зарождавшиеся отношения с потенциальным бойфрендом. Уже после интимной близости с молодым человеком автор выяснила, что оно придает гениталиями неприятный запах.

Накануне первого свидания с ним девушка устроила вечер для самой себя. «Это мой ежемесячный ритуал. Я беру новую книгу, наливаю бокал французского вина и наслаждаюсь ризотто с грибами и спаржей. Каждый месяц я с нетерпением жду этого насыщенного, сливочного, пропитанного спаржей блюда», — написала она.

На следующий день девушка отправилась на свидание, которое прошло настолько хорошо, что закончилось у нее дома. Несколькими бокалами позже пара переместилась в постель, и гость показал себя нежным партнером. В какой-то момент он решил порадовать девушку оральным сексом, взявшись за дело с огромным энтузиазмом.

«Когда он на мгновение приподнял лицо, я увидела на нем замешательство, даже ужас с оттенком беспокойства. После этого он вернулся к своему занятию, доведя его до конца, но затем [не стал заниматься со мной классическим сексом и] лишь поцеловал меня на ночь, а позже, уже из дома, написал, что отлично провел время», — написала автор.

Она добавила, что после ухода молодого человека пошла в туалет и почувствовала резкий и кислый гнилостный запах. «Спаржа. Черт. Вот что его смутило. Быстрый поиск в интернете подтвердил, что этот терпкий, странный запах ощущается не только при мочеиспускании, но и во время секса. Я бы не удивилась, если бы он больше никогда мне не написал, но получилось еще хуже: он прислал сообщение с просьбой отменить второе свидание», — в отчаянии заключила девушка.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что его девушка перестала с ним разговаривать из-за одной фразы. Она была сказана им сразу после того, как пара занялась сексом.