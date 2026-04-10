14:27, 10 апреля 2026Путешествия

Для россиян стал доступен прямой рейс до курорта Северной Кореи

Первый прямой рейс из Шереметьево до курорта Вонсан запланирован на 21 апреля
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Для россиян стал доступен прямой рейс до северокорейского курорта Вонсан — он запланирован на 21 апреля из столичного аэропорта Шереметьево. Это следует из информации на официальном сайте воздушной гавани.

Уточняется, что первый рейс в обратном направлении состоится 23 апреля. Другие даты пока не представлены на сайте Шереметьево. Авиаперевозчиком выступит Nordwind Airlines. При этом на официальном сайте авиакомпании этого маршрута пока нет.

Ранее россияне поделились впечатлениями от посещения курорта Северной Кореи «Вонсан-Кальма». Они пожаловались на отсутствие свободы в поездке.

