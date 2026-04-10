Для россиян стал доступен прямой рейс до курорта Северной Кореи

Первый прямой рейс из Шереметьево до курорта Вонсан запланирован на 21 апреля

Для россиян стал доступен прямой рейс до северокорейского курорта Вонсан — он запланирован на 21 апреля из столичного аэропорта Шереметьево. Это следует из информации на официальном сайте воздушной гавани.

Уточняется, что первый рейс в обратном направлении состоится 23 апреля. Другие даты пока не представлены на сайте Шереметьево. Авиаперевозчиком выступит Nordwind Airlines. При этом на официальном сайте авиакомпании этого маршрута пока нет.

Ранее россияне поделились впечатлениями от посещения курорта Северной Кореи «Вонсан-Кальма». Они пожаловались на отсутствие свободы в поездке.