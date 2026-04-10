15:23, 10 апреля 2026

Доктор Мясников рассказал о жесткости медицины в США

Врач Мясников заявил, что в США жестко относятся к тем, кто не принимает статины
Мария Большакова
Мария Большакова

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» о жесткости медицины в США. Об этом он заявил в выпуске, доступном на платформе «Смотрим».

По словам Мясникова, в США тех, кто отказывался принимать статины, не уговаривают это делать, как поступают врачи в России. «Это по-американски жестко. (...) Либо пьешь, либо умрешь. Либо пьешь, либо идиот. Либо пьешь, либо парализует», — объяснил позицию американских коллег доктор.

При этом Мясников подчеркнул, что статины необходимы людям с повышенным уровнем холестерина. Если они откажутся от приема препаратов, у них может произойти инсульт или развиться сосудистая деменция.

Ранее Мясников рассказал о штрафах для своих подчиненных. По его словам, он наказывал врачей, которые назначали пациентам ненужные обследования.

