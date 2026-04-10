Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
04:01, 10 апреля 2026

Двух мужчин арестовали за слухи о краже пенисов

Антонина Черташ
Фото: CC7 / Shutterstock / Fotodom  

В Танзании полиция арестовала двух мототаксистов, распускавших ложные слухи о краже половых органов, из-за которых пострадал невиновный студент. Об этом сообщает Tanzania Insight.

5 апреля 24-летний Абдалла Фадили и 26-летний Исхака Хамиси работали на улице Вета в городе Мтвара. Когда к одному из них подошел первокурсник университета, чтобы уточнить цену поездки, водитель внезапно закричал, что у него украли гениталии, и его напарник тут же поддержал эту ложь. Клевета привела к массовой панике: толпа набросилась на ничего не подозревавшего студента, избила его камнями и палками, а затем поволокла его к полицейскому участку. Позже Фадили и Хамиси задержали.

Медицинское освидетельствование обоих мужчин показало, что их пенисы находятся в полном порядке. Командир региональной полиции Исса Сулейман подчеркнул, что такие беспочвенные обвинения не только сеют страх, но и ставят под угрозу жизни ни в чем не виноватых людей.

Задержанным грозят обвинения в распространении ложной информации, разжигании беспорядков и косвенном причинении телесных повреждений. Власти проводят разъяснительную работу среди населения, напоминая об ответственности за самосуд и суеверия.

Ранее глава Министерства внутренних дел Танзании Патробас Катамби пригрозил жителям наказанием за распространение ложных слухов о краже мужских половых органов. Он призвал граждан не брать закон в свои руки и сотрудничать с властями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok