Двух мужчин арестовали за слухи о краже пенисов

В Танзании студента избили палками за кражу гениталий

В Танзании полиция арестовала двух мототаксистов, распускавших ложные слухи о краже половых органов, из-за которых пострадал невиновный студент. Об этом сообщает Tanzania Insight.

5 апреля 24-летний Абдалла Фадили и 26-летний Исхака Хамиси работали на улице Вета в городе Мтвара. Когда к одному из них подошел первокурсник университета, чтобы уточнить цену поездки, водитель внезапно закричал, что у него украли гениталии, и его напарник тут же поддержал эту ложь. Клевета привела к массовой панике: толпа набросилась на ничего не подозревавшего студента, избила его камнями и палками, а затем поволокла его к полицейскому участку. Позже Фадили и Хамиси задержали.

Медицинское освидетельствование обоих мужчин показало, что их пенисы находятся в полном порядке. Командир региональной полиции Исса Сулейман подчеркнул, что такие беспочвенные обвинения не только сеют страх, но и ставят под угрозу жизни ни в чем не виноватых людей.

Задержанным грозят обвинения в распространении ложной информации, разжигании беспорядков и косвенном причинении телесных повреждений. Власти проводят разъяснительную работу среди населения, напоминая об ответственности за самосуд и суеверия.

Ранее глава Министерства внутренних дел Танзании Патробас Катамби пригрозил жителям наказанием за распространение ложных слухов о краже мужских половых органов. Он призвал граждан не брать закон в свои руки и сотрудничать с властями.