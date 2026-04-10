13:26, 10 апреля 2026Спорт

Новак Джокович: Хотел бы завершить карьеру на Олимпиаде 2028 года
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mike Frey / Imagn Images / Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович назвал сроки завершения карьеры. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на Sportal.rs.

38-летний игрок отметил, что хотел бы уйти из спорта на Олимпиаде-2028 с сербским флагом в руках. «Это было бы прекрасно. Но как оно будет, не могу сказать, честно, потому что есть некоторые вещи, которые находятся вне моего контроля», — заявил Джокович.

Джокович — 24-кратный чемпион турниров серии «Большого шлема», это рекорд для мужчин-теннисистов. Кроме того, в его активе золотая и бронзовая медали Олимпийских игр в одиночном разряде.

Летние Игры-2028 пройдут в Лос-Анджелесе. Соревнования состоятся с 14 по 30 июля

    Последние новости

    «Целый поток оскорблений». Трамп накричал на генсека НАТО. В чем причина?

    Возможность роста экономики России объяснили

    Одного из главных производителей военных дронов в России захотели обанкротить

    Россияне выбрали для коротких поездок один город страны

    Стало известно о наступлении ВС России в Запорожской области

    Министр страны-посредника оскорбил Израиль

    Джокович назвал сроки завершения карьеры

    Иран назвал переговоры «инструментом США для выигрыша времени и подготовки к нападению»

    Москвичам рассказали о повторении снегопадов

    В Кремле высказались о перемирии и мире с Украиной

    Все новости
