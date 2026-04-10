Наука и техника
09:32, 10 апреля 2026Наука и техника

Экипаж Artemis II преодолел половину пути домой

Иван Потапов
Фото: NASA / Handout / Reuters

Экипаж миссии Artemis II — космический корабль Orion с астронавтами НАСА Ридом Уайзманом, Виктором Гловером, Кристиной Кох и астронавтом Канадского космического агентства Джереми Хансеном на борту преодолел половину пути домой. Об этом сообщает американское космическое агентство.

«Экипаж уже преодолел более половины пути домой», — говорится в публикации.

Там отмечается, что приводнение у побережья Сан-Диего в Тихом океане Orion с астронавтами на борту планируется 11 апреля в 03:07 московского времени.

7 апреля корабль с людьми оказался на расстоянии около 6545 километров над поверхностью Луны.

В тот же день экипаж Orion удалился от Земли на расстояние 406 771 километра, установив новый рекорд по дальности полета человека в космосе.

Сверхтяжелая ракета Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion и астронавтами на его борту в рамках миссии Artemis II стартовала с площадки 39А Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида (США) 2 апреля.

