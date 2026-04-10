Эпидемиолог назвал возможную причину вспышки норовируса в российском регионе

Альштейн: Просчет в пищеблоке мог стать причиной норовируса под Владимиром

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альштейн в эфире Радио «Комсомольская правда» назвал возможную причину вспышки норовируса во Владимирской области.

«Такая большая вспышка, это, скорее всего, не контактная вспышка, а единственная пищевая вспышка. Это, скорее всего, какой-то просчет в каком-то пищеблоке или столовой, в общем-то, скорее всего, связано с пищей», — предположил специалист.

При этом эпидемиолог счел проблемы с водопроводом менее вероятной причиной произошедшего. По словам Альштейна, сейчас важно выяснить, как заразились люди — в разных местах или в одном. Для этого проводится эпидемиологическое расследование.

Вспышки кишечной инфекции произошли во Владимирской и Нижегородской областях: пострадали около 450 человек. Предварительная причина — норовирусная инфекция.