Европейцы лишатся полетов на самолетах

У стран Европы закончатся запасы топлива для полетов через 10 дней

Европейцы могут лишиться полетов на самолетах из-за кризиса на Ближнем Востоке, у некоторых стран запасы топлива закончатся через 8-10 дней. Об этом пишет итальянское издание Corriere della Sera.

Как известно, эскалация в ближневосточном регионе привела к перекрытию Ормузского пролива и прекращению поставок топлива в ЕС. Уточняется, что лишь две страны Европы имеют запасы авиационного керосина на 90 дней. Ожидается, что резервы истекут со второй по третью неделю мая.

«Таким образом май становится решающим периодом. Если из Персидского залива больше не будут прибывать суда, сначала может начаться изъятие топлива из стратегических резервов, а затем и прекращение поставок керосина в аэропорты некоторых стран», — говорится в материале.

Сообщается также, что в ЕС говорят о долгом сроке доставки топлива даже при скорейшем открытии пролива. Для некоторых танкеров это займет до двух месяцев. Единственной альтернативой Ближнему Востоку для стран Европы в ситуации нехватки являются США, отмечается в статье.

Ранее стало известно, что авиакомпании Европы отменили рейсы из-за нехватки и дороговизны топлива. Так, например, в объединении скандинавских авиакомпаний SAS Scandinavian Airlines решили, что около тысячи вылетов не будут осуществлены.