18:26, 10 апреля 2026

Глава российского региона раскрыл новые подробности о взрыве на складе пиротехники

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Около места взрыва во Владикавказе могло быть незаконное производство пиротехники. Новые подробности о происшествии раскрыл глава Северной Осетии Сергей Меняйло, передает РИА Новости.

«Сейчас работает следственно-оперативная группа. Мы тут в соседнем здании обнаружили производство, в том числе и пиротехники», — обозначил Меняйло.

Чиновник уточнил, что сотрудники правоохранительных органов изымают вещественные доказательства для дальнейшего разбирательства.

«В соседнем здании тоже много ящиков пиротехники. Скорее всего, это нелегальное производство под эгидой вывесок, которые там находятся», — заключил глава региона.

В центре Владикавказа в пятницу, 10 апреля, произошел взрыв на складах, где хранилась пиротехника. По последним данным, пострадали 15 человек, еще двоих спасти не удалось. Предварительной причиной произошедшего назвали нарушение правил обращения с открытым огнем. Первые минуты после происшествия попали на видео.

