Губернатор озвучил потери в действующем в приграничье российском подразделении

Губернатор Гладков: В подразделении «Орлан» 98 бойцов были ранены, 7 не выжили

С момента создания действующего в российском приграничье подразделения «Орлан», в отряде были ранены 98 бойцов. Потери в «Орлане» озвучил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам чиновника, еще семь бойцов не выжили при атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ). Гладков рассказал, что среди них — 33-летний боец Артур Сыромолот, у которого дома остались пятеро детей.

«Мы сделаем все, чтобы помочь семье, и сделаем все, чтобы память о наших героях навечно осталась в сердцах наших детей и внуков», — заявил губернатор.

