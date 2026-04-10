08:24, 10 апреля 2026Россия

Губернатор озвучил потери в действующем в приграничье российском подразделении

Губернатор Гладков: В подразделении «Орлан» 98 бойцов были ранены, 7 не выжили
Марк Леонов
Марк Леонов

С момента создания действующего в российском приграничье подразделения «Орлан», в отряде были ранены 98 бойцов. Потери в «Орлане» озвучил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам чиновника, еще семь бойцов не выжили при атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ). Гладков рассказал, что среди них — 33-летний боец Артур Сыромолот, у которого дома остались пятеро детей.

«Мы сделаем все, чтобы помочь семье, и сделаем все, чтобы память о наших героях навечно осталась в сердцах наших детей и внуков», — заявил губернатор.

Ранее стало известно о появлении в российском приграничье крайне опасного вооружения ВСУ.

    Последние новости

    Трамп срочно обратился к НАТО по Ормузскому проливу

    Оценена возможность Европы выжить без России

    Трамп разгневался из-за срыва соглашения по Ормузскому проливу

    Осужденный за взятки замначальника пожарной охраны МЧС попросился на СВО

    Назван возможный кандидат на пост главы российского приграничного региона

    Европа оказалась не в состоянии выполнить требование Трампа

    Женщина призналась новому партнеру в фетише и пожалела об этом

    Раскрыта истинная причина назначения Буданова главой офиса Зеленского

    Названа причина гибели туристов в Камчатском крае

    Импорт одного турецкого товара в Россию упал до минимума

    Все новости
