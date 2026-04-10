Иран назвал переговоры «инструментом США для выигрыша времени и подготовки к нападению»

США могут использовать мирные переговоры в Исламабаде как повод выиграть время и подготовиться к новому нападению на Иран. Об этом рассказал представитель верховного лидера Исламской Республики в Индии Абдул Маджид Хаким Илахи, его цитирует ТАСС.

«Возможно, эти переговоры являются средством и инструментом для того, чтобы получить больше времени, „освежиться“, быть более готовыми, и они нападут на нас. Конечно, между нами и Соединенными Штатами Америки нет доверия», — сказал чиновник.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. Он отметил, что Вашингтон и Тегеран близки к заключению окончательного соглашения о долгосрочном мире.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.