13:25, 10 апреля 2026

Иран назвал переговоры «инструментом США для выигрыша времени и подготовки к нападению»

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

США могут использовать мирные переговоры в Исламабаде как повод выиграть время и подготовиться к новому нападению на Иран. Об этом рассказал представитель верховного лидера Исламской Республики в Индии Абдул Маджид Хаким Илахи, его цитирует ТАСС.

«Возможно, эти переговоры являются средством и инструментом для того, чтобы получить больше времени, „освежиться“, быть более готовыми, и они нападут на нас. Конечно, между нами и Соединенными Штатами Америки нет доверия», — сказал чиновник.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. Он отметил, что Вашингтон и Тегеран близки к заключению окончательного соглашения о долгосрочном мире.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

