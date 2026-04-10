Иранский министр выступил с грозным предупреждением США и Израилю

Сарраф: США и Израиль не смогут уничтожить научный потенциал Ирана

Удары США и Израиля по университетам не уничтожат научный потенциал Ирана. С таким предупреждением выступил иранский министр науки, исследований и технологий Хосейн Симаи Сарраф, сообщает РИА Новости.

«Разрушив несколько зданий, невозможно уничтожить научную инфраструктуру Ирана. Напротив, наша молодежь, наши профессора и исследователи будут ее восстанавливать еще c большим упорством и опираясь на более современные технологии», — сказал он.

По его словам, США и Израиль потерпели неудачу в противостоянии с иранскими военными, поэтому переключились на гражданских с целью измотать людей.

Ранее представитель верховного лидера Исламской Республики в Индии Абдул Маджид Хаким Илахи предупредил, что США могут использовать мирные переговоры в Исламабаде как повод выиграть время и подготовиться к новому нападению на Иран.