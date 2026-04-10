Израиль обвинили в затягивании конфликта на Ближнем Востоке

Bloomberg: Кампания Израиля в Ливане может затянуть конфликт на Ближнем Востоке

Военная кампания Израиля в Ливане может затянуть конфликт на Ближнем Востоке. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает агентство Bloomberg.

«По мнению западных и ближневосточных чиновников, в краткосрочной перспективе масштабы израильской кампании в Ливане рискуют затянуть конфликт с Ираном и могут вновь вовлечь американские войска в расширяющуюся региональную конфронтацию», — пишет издание.

Ранее представитель верховного лидера Исламской Республики в Индии Абдул Маджид Хаким Илахи заявил, что США могут использовать мирные переговоры в Исламабаде как повод выиграть время и подготовиться к новому нападению на Иран.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранцам достойно преодолеть суровые испытания.