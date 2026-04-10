16:37, 10 апреля 2026Силовые структуры

Изрезавший друзей россиянин найден на ферме с изувеченными руками

Под Стерлитамаком на ферме нашли зарезавшего ножом друга после ссоры мужчину
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: daniiD / Shutterstock / Fotodom

Под Стерлитамаком 34-летний мужчина изрезал двоих друзей ножом во время ссоры. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, он встретил своих знакомых — двух мужчин 61 и 44 лет — на улице. Между ними произошла ссора, и он набросился на них с ножом. В результате 61-летний приятель фигуранта от полученных ударов не выжил, а второй мужчина был госпитализирован. Сам нападавший с места происшествия сбежал.

Полицейские нашли его на ферме. В момент встречи с правоохранителями его руки были изувечены порезами.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области задержали ранее судимого жителя по подозрению в расправе над тремя членами семьи.

