Известная российская блогерша выйдет замуж

Известная российская блогерша Даша Сайлент (настоящее имя — Дарья Жгилева) выйдет замуж. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Жгилева опубликовала видео, на котором ее возлюбленный делает ей предложение на закате во время отдыха в Таиланде. На ролике видно, что блогерша расплакалась, увидев, что ее избранник встает на колено и показывает ей коробку с кольцом.

«После 7 лет отношений. Я не сказала "да". Я сказала: "Да давай надевай уже скорее"», — подписала она публикацию.

Сайлент также назвала своего жениха лучшим человеком на планете и призналась, что после того, как получила предложение, долго плакала от счастья.

Ранее стало известно, что популярный российские блогеры Артур Бабич и Аня Покров (настоящее имя — Анна Покровская) поженились. Сообщалось, что они расписались во дворце бракосочетания в Санкт-Петербурге.