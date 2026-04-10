03:41, 10 апреля 2026Мир

Кандидат на место главы офиса Зеленского утаила элитный особняк во Флориде

РИАН: Экс-посол Украины в США Маркарова скрыла данные об особняке во Флориде
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Супруг бывшего украинского посла в США Оксаны Маркаровой купил элитную недвижимость во Флориде стоимостью 2,35 миллиона долларов в период, когда она занимала высокую дипломатическую должность в Вашингтоне. На этот факт обратили внимание журналисты РИА Новости, которые изучили публичные реестры.

Объект не был отражен в семейных декларациях чиновницы. Издание исследовало документы, поданные в украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАЗК). Согласно материалам, Даниил Волынец является супругом Маркаровой и владеет почти 75 процентами акций банка Accordbank.

Муж дипломата основал компанию VRZ 2036 LLC в июле 2024 года во Флориде, указав в качестве цели владение недвижимостью. Спустя две недели новая структура приобрела особняк на берегу океана за 2,35 миллиона долларов.

Подчеркивается, что приобретенный объект не фигурирует в последних декларациях семьи. При этом законодательство Украины обязывает высокопоставленных лиц и их ближайших родственников отчитываться об иностранных активах и объектах недвижимости.

В прошлом году украинский президент Владимир Зеленский назначил экс-посла Оксану Маркарову советником по восстановлению Украины. Ранее в СМИ именно ее называли кандидатом на место главы офиса президента страны. По его словам, в задачи бывшего дипломата входят консультации по вопросам усиления финансовой устойчивости, привлечения инвестиций и восстановления страны вместе со стратегическими партнерами.

