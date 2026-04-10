Украина усилила пропаганду на одном направлении

Марочко: ВСУ усилило пропаганду подписания контрактов с гражданскими

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили пропаганду подписания контрактов с гражданскими, не подпадающими под мобилизацию. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

«В приказном порядке предписано нарастить процент подписания контрактов гражданами, не попадающим под закон о мобилизации», — сообщил он.

Марочко отмечает усиление пропаганды в средних и высших учебных заведениях. Кроме того, он рассказал о необходимости создания госслужащими условий для добровольного привлечения населения в ВСУ.

Ранее народный депутат Верховной Рады Роман Костенко объявил о планах переименовать территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) в «офисы призыва». По его словам, принято решение о разделении задачи военкоматов.