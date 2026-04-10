Бывший СССР
08:42, 10 апреля 2026

Украина усилила пропаганду на одном направлении

Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили пропаганду подписания контрактов с гражданскими, не подпадающими под мобилизацию. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

«В приказном порядке предписано нарастить процент подписания контрактов гражданами, не попадающим под закон о мобилизации», — сообщил он.

Марочко отмечает усиление пропаганды в средних и высших учебных заведениях. Кроме того, он рассказал о необходимости создания госслужащими условий для добровольного привлечения населения в ВСУ.

Ранее народный депутат Верховной Рады Роман Костенко объявил о планах переименовать территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) в «офисы призыва». По его словам, принято решение о разделении задачи военкоматов.

    Последние новости

    Трамп срочно обратился к НАТО по Ормузскому проливу

    Россиян предупредили об опасности одного типа обуви

    Москвичей предупредили об аномальной погоде

    Украина усилила пропаганду на одном направлении

    Оценена возможность Европы выжить без России

    Трамп разгневался из-за срыва соглашения по Ормузскому проливу

    Осужденный за взятки замначальника пожарной охраны МЧС попросился на СВО

    Назван возможный кандидат на пост главы российского приграничного региона

    Европа оказалась не в состоянии выполнить требование Трампа

    Женщина призналась новому партнеру в фетише и пожалела об этом

    Все новости
