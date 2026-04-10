14:29, 10 апреля 2026Мир

Китай обратился к союзнику на фоне конфликта вокруг Ирана

Глава МИД КНР Ван И призвал КНДР укреплять связи на фоне конфликта вокруг Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Глава МИД КНР Ван И призвал лидера КНДР Ким Чен Ына укреплять связи между двумя странами на фоне конфликта вокруг Ирана. Об этом сообщает Синьхуа.

«В условиях сложной и нестабильной международной ситуации Китай и КНДР должны, твердо защищая свой суверенитет, безопасность и интерес, и далее укреплять взаимодействие и координацию по важнейшим международным и региональным вопросам, внося свой вклад в защиту общих интересов развивающихся стран и поддержание мира и развития во всем мире», — отметил дипломат.

Ким Чен Ын, в свою очередь, подчеркнул, что Северная Корея намерена продолжать развивать отношения дружбы и сотрудничества с Китаем, а также «играть надлежащую роль в благополучии двух народов и стабильности мира во всем мире».

В 1961 году КНДР и КНР заключили Договор о сотрудничестве и дружбе, согласно которому Пекин обязался немедленно оказать необходимую помощь, в том числе и военную, для своего союзника в случае такой необходимости. На сегодняшний день Северная Корея является единственным формальным союзником Китая.

8 апреля газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила, что Китай в последнюю минуту вмешался и убедил Иран согласиться на двухнедельное прекращение огня. Отмечается, что Пекин призвал Тегеран проявить гибкость и разрядить напряженность.

