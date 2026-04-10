Крокодил утащил поливавшую огород женщину

В Зимбабве крокодил растерзал женщину на глазах у мужа

В Зимбабве крокодил растерзал женщину на глазах у ее мужа. Об этом сообщает издание New Zimbabwe.

Трагедия произошла на берегу реки Мавена. Крокодил схватил женщину за ногу и утащил в воду, когда она поливала овощи в огороде на берегу реки. Ее муж бросился на рептилию, но не смог спасти жену.

У реки собрались другие жители деревни, среди которых был рейнджер. Он увидел крокодила, плывущего с телом жертвы, и принял решение открыть огонь. Пуля попала в голову рептилии.

Даже после смерти крокодил не разжал челюсти и продолжал держать останки женщины в зубах. В деревне его считают виновником еще трех нападений на людей.

Ранее в малайзийском штате Саравак в брюхе крокодила нашли человеческие останки. Специалисты предполагают, что они принадлежат 21-летнему мужчине, который пропал после купания в реке.