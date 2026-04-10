19:01, 10 апреля 2026Культура

Куклачев призвал отгородить Россию от мира забором

Юрий Куклачев заявил, что в России есть все для счастья каждого гражданина
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев заявил, что в России есть ресурсы для счастливой жизни каждого человека. Его слова передает РИА Новости.

«У нас есть все. Надо поставить от всех забор и только бананов купить», — подчеркнул дрессировщик. Все остальное, по словам артиста, нужно производить самостоятельно, включая автомобили и самолеты.

Куклачев добавил, что не размышляет о жизни за границей. Он отметил, что старается приносить людям радость и укреплять их желание жить и считает это своей главной задачей.

Ранее сообщалось, что кошки Вижа, Холли и Глуша, вывезенные из зоны специальной военной операции (СВО), впервые приняли участие в спектакле театра Юрия Куклачева. На выступление были приглашены журналисты и семьи участников СВО.

