Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:36, 10 апреля 2026Мир

Ливан решил отстоять свою позицию в Вашингтоне

Reuters: Ливан примет участие в переговорах с США и Израилем в Вашингтоне
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетКонфликт Израиля и Ирана

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Ливан обсудит с США и Израилем в Вашингтон возможность прекращения огня с целью достижения более широкого соглашения об урегулировании конфликта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Ливан намерен принять участие во встрече в Вашингтоне с представителями США и Израиля для обсуждения прекращении огня. Точная дата еще не подтверждена», — об этом агентству рассказал высокопоставленный ливанский чиновник.

Он пояснил, что Ливан настаивает на том, что прекращение огня является «предварительным условием для дальнейших переговоров» с целью достижения более широкого соглашения с Израилем.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил кабмину начать прямые переговоры с Ливаном для обсуждения возможного разоружения шиитского движения «Хезболла».

10 апреля заслуженный профессор истории и научный сотрудник Центра международных исследований (CERIUM) в Монреальском университете Яков Рабкин отметил в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Израиль хочет продолжить войну с Ираном, ведя боевые действия против ливанской группировки «Хезболла». Исследователь указал, что правительство Нетаньяху не хочет идти здесь на уступку Тегерану, так как стремится насильственно перекроить весь регион под свои интересы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok