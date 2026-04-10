МИД Ирана назвал военным преступлением атаку США во время переговоров в Женеве

15:09, 10 апреля 2026

МИД Ирана: Атака США на Иран в ходе переговоров в Женеве — военное преступление
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Morteza Nikoubazl / Reuters

Совместная атака США и Израиля во время женевских переговоров является военным преступлением. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Министерства иностранных дел Ирана, передает ТАСС.

«Вторжение США и сионистского режима характеризуется как незаконные боевые действия и военные преступления против народа Ирана», — отмечается в заявлении. В Тегеране подчеркнули, что удар был нанесен в тот момент, когда между Ираном и Вашингтоном проходил дипломатический процесс в Женеве.

В МИД Исламской Республики подчеркнули, что в результате атаки погибли верховный лидер страны, группа командиров, высокопоставленные чиновники и мирные граждане.

Ранее представитель верховного лидера Исламской Республики в Индии Абдул Маджид Хаким Илахи заявил, что США могут использовать мирные переговоры в Исламабаде как повод выиграть время и подготовиться к новому нападению на Иран.

