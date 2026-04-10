Министр страны-посредника оскорбил Израиль

Министр обороны Пакистана Асиф оскорбил Израиль в соцсети, но позже удалил пост

Министр обороны Пакистана Ходжа Асиф опубликовал в соцсети X пост, в котором оскорбил Израиль, назвав его «раковой опухолью» и «проклятием для человечества», однако позже удалил публикацию. На это обратило внимание издание The Guardian.

Отмечается, что в своем посте пакистанский министр написал, что пока «в Исламабаде идут мирные переговоры, в Ливане совершается геноцид».

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что эти высказывания «возмутительны» и «недопустимы ни от одного правительства, особенно от того, которое претендует на роль нейтрального посредника ради мира».

Ранее иранская делегация прибыла в пакистанскую столицу Исламабад для переговоров с США. Ее возглавляют министр иностранных дел Аббас Аракчи и спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.