Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:27, 10 апреля 2026Мир

Министр страны-посредника оскорбил Израиль

Министр обороны Пакистана Асиф оскорбил Израиль в соцсети, но позже удалил пост
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Salahuddin / Reuters

Министр обороны Пакистана Ходжа Асиф опубликовал в соцсети X пост, в котором оскорбил Израиль, назвав его «раковой опухолью» и «проклятием для человечества», однако позже удалил публикацию. На это обратило внимание издание The Guardian.

Отмечается, что в своем посте пакистанский министр написал, что пока «в Исламабаде идут мирные переговоры, в Ливане совершается геноцид».

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что эти высказывания «возмутительны» и «недопустимы ни от одного правительства, особенно от того, которое претендует на роль нейтрального посредника ради мира».

Ранее иранская делегация прибыла в пакистанскую столицу Исламабад для переговоров с США. Ее возглавляют министр иностранных дел Аббас Аракчи и спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Целый поток оскорблений». Трамп накричал на генсека НАТО. В чем причина?

    «Москвич» запатентовал мемный товарный знак

    Возможность роста экономики России объяснили

    Одного из главных производителей военных дронов в России захотели обанкротить

    Россияне выбрали для коротких поездок один город страны

    Стало известно о наступлении ВС России в Запорожской области

    Министр страны-посредника оскорбил Израиль

    Джокович назвал сроки завершения карьеры

    Иран назвал переговоры «инструментом США для выигрыша времени и подготовки к нападению»

    Москвичам рассказали о повторении снегопадов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok