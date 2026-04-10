Экономика
19:15, 10 апреля 2026Экономика

Москвичей успокоили насчет погоды

Синоптик Макарова: Возобновление холода в апреле в Москве — норма
Александра Качан (Редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Резкое возобновление холодов, которое наблюдается в Московском регионе на текущей неделе, вписывается в норму. Об этом заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с «Интерфакс».

«Такие возвраты холодной погоды весной в апреле после такого хорошего тепла — это обычное дело. И вся эта погода укладывается в пределы климата, температура у нас около нормы», — рассказала синоптик. Она отметила, что до похолодания погода в столице была теплее нормы на 7-8 градусов.

Согласно прогнозам, холода начнут отступать на грядущих выходных, 11 и 12 апреля. В субботу температура воздуха начнет расти, а в воскресение потепление станет более заметным.

Ранее москвичам назвали срок окончания осадков. Дожди и снег прекратят идти в воскресенье, 12 апреля.

