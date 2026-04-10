06:01, 10 апреля 2026

Мужчина потерял десять сантиметров пениса и стал отцом

Алиса Дмитриева
Фото: freepik / Designed by freepik

Британец перенес ампутацию половины пениса из-за рака, но вопреки прогнозам врачей все же смог стать отцом. Об этом сообщает LADbible.

В апреле 2019 года тогда 26-летний Стивен Хэмилл заметил, что головка его члена распухла и увеличилась в четыре раза. Вскоре после этого он стал испытывать боль, а от его гениталий стало пахнуть разлагающейся плотью. Урологи не принимали его жалобы всерьез, считая, что симптомы — следствие баланита.

Однажды Хэмилл потерял сознание в своей машине. Брат нашел его там лежащим в луже крови. Мужчину экстренно госпитализировали и после обследования в специализированной клинике Манчестера диагностировали у него рак пениса. В ходе операции он потерял десять сантиметров длины полового члена (до операции длина составляла около 20 сантиметров). «Если бы у меня был средний размер, я бы лишился 2-5 сантиметров и функциональности», — рассказал Хэмилл.

Несмотря на удаление половины полового органа, он смог стать отцом. Сейчас его сыну уже четыре года. Хэмилл, получивший от друзей прозвище Stumpy (Коротышка), признается, что на свиданиях шутит о своей операции, и это никогда не было проблемой. Британец, которому удалось сохранить репродуктивную функцию, надеется, что его история поможет другим мужчинам не стесняться обращаться к врачам при первых тревожных симптомах.

Ранее сообщалось, что британский порноактер едва не лишился пениса после двойной дозы препаратов для потенции. По его словам, половой орган стал фиолетовым и распух.

