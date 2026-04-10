Наследный принц Ирана пообещал новое восстание

Наследный принц Ирана Пехлеви пообещал, что иранцы восстанут в нужный момент

Иранский народ вновь восстанет против режима Исламской Республики, заявил наследный принц Ирана Реза Пехлеви. Его цитирует на странице в соцсети Х издание Clash Report.

«Все продолжают спрашивать: "Когда же восстанет иранский народ?" Я не говорю, что он восстанет сразу, но он восстанет в нужный момент», — пообещал законный наследник иранского престола.

Ранее Пехлеви в беседе с российскими пранкерами призвал к ударам по Ирану. «Чем больше людей входит в эту коалицию против режима, тем лучше. Должны участвовать не только израильтяне и американцы, больше людей должно присоединиться к этому крестовому походу», — сказал он.