Назван главный вред экстремального похудения к лету

Врач Чернышова: Экстремальные диеты бьют по щитовидной железе

Врач-терапевт Надежда Чернышова предупредила о рисках экстремального похудения перед летом. По ее словам, резкое сокращение калорий может не только замедлить процесс снижения веса, но и нанести вред организму. Ее слова передает Life.ru.

«Наш организм тысячелетиями приспосабливался к жизни в условиях дефицита еды. У предков не всегда был доступ к пище, поэтому сформировался механизм защиты от голода. Как только человек резко снижает калорийность рациона, организм включает режим экономии», — объяснила специалист.

В таком состоянии обмен веществ замедляется, а тело начинает накапливать энергию, вместо того чтобы сжигать жир. Кроме того, страдает гормональная система, в частности, работа щитовидной железы.

По словам врача, жесткие диеты повышают уровень стресса и кортизола, что только усугубляет ситуацию. Кроме того, организм недополучает важные микроэлементы, необходимые для нормальной работы гормонов.

«Регуляция работы щитовидной железы — очень тонкий процесс. Речь идет о микрограммах. Даже небольшие отклонения в уровне гормонов существенно влияют на самочувствие и здоровье», — подчеркнула Чернышова.

Эксперт порекомендовала отказаться от резких ограничений и выбрать более мягкое и стабильное снижение веса. Она обратила внимание, что в похудении важную роль играют режим сна, уровень стресса и сбалансированное питание.

